Знахідка за $400 000: у старому гаражі виявили знаменитий суперкар Ferrari 90-х (фото)

У США знайшли покинутий Ferrari 512 TR 1994 року. Рідкісний суперкар із нетиповим двигуном непогано зберігся.

Купе Ferrari 512 TR не експлуатували 14 років. Про знахідку розповідає сайт Autoevolution.

Авто стояло в гаражі з 2012 року Фото: Craigslist

Власник розповідав, що суперкар Ferrari 512 TR накрили чохлом та поставили в гараж у 2012 році. Незадовго перед цим автомобіль пройшов розширене техобслуговування із заміною робочих рідин, фільтрів та ременя ГРМ.

Ferrari 512 TR був покритий шаром пилу, проте коли його відмили, то виявилося, що авто в непоганому стані. Кузов і салон суперкара добре збереглися. Пробіг становить 27,3 тис. км.

Салон Ferrari 512 TR непогано зберігся Фото: Craigslist

Власник планує продати Ferrari 512 TR за 398 000 доларів, а якщо покупець не знайдеться, то займеться ґрунтовною реставрацією автомобіля.

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512 TR – вдосконалена версія знаменитого купе Ferrari Testarossa. Із 1991 по 1994 рік виготовили тільки 2261 авто.

Ferrari 512 TR здатен розвинути 314 км/год Фото: Craigslist

Суперкар Ferrari 512 TR оснащений доволі нетиповим опозитним 12-циліндровим двигуном об’ємом 4,9 л і потужністю 428 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість становить 314 км/год.

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