В Украине обвалились продажи авто из Китая: какие модели по-прежнему покупают (фото)

В 2026 году украинцы покупают всё меньше китайских автомобилей. Как и раньше, среди них преобладают электрокары.

В июле в Украине прошли первую регистрацию лишь 1025 новых и подержанных авто из Китая, что сразу на 50 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

После отмены льгот при растаможивании электромобилей спрос на китайские авто в Украине резко упал, и даже подорожание топлива пока не смогло его восстановить. Электрокары по-прежнему составляют большинство импортируемых из КНР автомобилей, однако их доля упала до 51%.

BYD Song L лидирует в сегменте подержанных автомобилей Фото: Weibo

Новых авто из Китая было ввезено 767, что на 55 % меньше, чем в прошлом году. Лидируют модели BYD.

Топ-5 популярных новых авто из Китая в Украине за июль 2026 года:

BYD Sea Lion 06 — 94 проданных автомобиля. BYD Leopard 3 — 40 шт. Volkswagen ID.UNYX — 39 шт. Jetour X50 — 37 шт. Zeekr 001 — 36 шт.

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Было импортировано 259 подержанных китайских автомобилей, то есть снижение составило 29%. Среди них больше всего было автомобилей марок BYD и Polestar.

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Самые популярные китайские авто с пробегом в Украине:

BYD Song L — 21 зарегистрированный автомобиль. Plestar 2 — 20 шт. BYD Sea Lion 06 — 19 шт. Zeekr 7X — 17 шт. Volkswagen ID.UNYX — 16 шт.

Ранее Фокус сообщал, что продажи гибридов в Украине установили новый рекорд.

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