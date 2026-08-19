В Украине обвалились продажи авто из Китая: какие модели по-прежнему покупают (фото)
В 2026 году украинцы покупают всё меньше китайских автомобилей. Как и раньше, среди них преобладают электрокары.
В июле в Украине прошли первую регистрацию лишь 1025 новых и подержанных авто из Китая, что сразу на 50 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
После отмены льгот при растаможивании электромобилей спрос на китайские авто в Украине резко упал, и даже подорожание топлива пока не смогло его восстановить. Электрокары по-прежнему составляют большинство импортируемых из КНР автомобилей, однако их доля упала до 51%.
Новых авто из Китая было ввезено 767, что на 55 % меньше, чем в прошлом году. Лидируют модели BYD.
Топ-5 популярных новых авто из Китая в Украине за июль 2026 года:
- BYD Sea Lion 06 — 94 проданных автомобиля.
- BYD Leopard 3 — 40 шт.
- Volkswagen ID.UNYX — 39 шт.
- Jetour X50 — 37 шт.
- Zeekr 001 — 36 шт.
Было импортировано 259 подержанных китайских автомобилей, то есть снижение составило 29%. Среди них больше всего было автомобилей марок BYD и Polestar.
Самые популярные китайские авто с пробегом в Украине:
- BYD Song L — 21 зарегистрированный автомобиль.
- Plestar 2 — 20 шт.
- BYD Sea Lion 06 — 19 шт.
- Zeekr 7X — 17 шт.
- Volkswagen ID.UNYX — 16 шт.
Ранее Фокус сообщал, что продажи гибридов в Украине установили новый рекорд.
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