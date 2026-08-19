В Україні обвалилися продажі авто з Китаю: які моделі продовжують купувати (фото)

Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари.

У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Після скасування піль при розмитненні електромобілів попит на китайські авто в Україні обвалився і навіть подорожчання пального поки не реанімувало його. Електрокари і досі становлять більшість імпортованих авто з КНР, проте їх частка впала до 51%.

BYD Song L лідирує у вживаному сегменті Фото: Weibo

Нових авто з Китаю завезли 767, що на 55% менше, аніж торік. Лідирують моделі BYD.

Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за липень 2026 року:

BYD Sea Lion 06 — 94 проданих авто. BYD Leopard 3 — 40 од. Volkswagen ID.UNYX — 39 од. Jetour X50 — 37 од. Zeekr 001 — 36 од.

Важливо

Вживані авто в США суттєво подорожчали: чому це має значення для українців

Вживаних китайських автомобілів імпортували 259, тобто падіння склало 29%. Серед них найбільше BYD і Polestar.

Відео дня

Найпопулярніші китайські авто з пробігом в Україні:

BYD Song L — 21 зареєстроване авто. Plestar 2 — 20 од. BYD Sea Lion 06 — 19 од. Zeekr 7X — 17 од. Volkswagen ID.UNYX — 16 од.

Раніше Фокус розповідав, що продажі гібридів в Україні встановили новий рекорд.

Також ми писали про великий преміальний кросовер від Great Wall за ціною Toyota RAV4.