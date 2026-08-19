Посвящается легенде "Формулы-1": дебютировал самый быстрый водный мотоцикл в мире (фото)

Компания Bombardier выпустила самый мощный и самый быстрый серийный гидроцикл Sea Doo RXP-X Senna 350. Эта модель является трибьютом трёхкратному чемпиону "Формулы-1" Айртону Сенне.

Новый Sea Doo RXP-X Senna 350 представил в Канаде гонщик Бруно Сенна — племянник Айртона Сенны. Об этом сообщается на сайте Bombardier Recreational Products.

Водный мотоцикл способен разгоняться до сотни за 3,1 с Фото: Bombardier

Не все знают, что легендарный Айртон Сенна был ярым поклонником скоростных катеров и водных мотоциклов и любил кататься на них в свободное время.

Гидроцикл Sea Doo RXP-X Senna 350 оснащен сверхмощным компрессорным двигателем Rotax 1630 ACE, развивающим 350 к. с. при 8500 об/мин. Он весит 353 кг и разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с, а его максимальная скорость составляет 128 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый водный мотоцикл в мире.

Лимитированную модель посвятили легенде "Формулы-1" Айртону Сенне и украсили его автографом Фото: Bombardier

Новый Sea Doo RXP-X Senna 350 окрашен в цвета бразильского флага, как и шлем Айртона Сенны. Кроме того, на корпус нанесены автограф гонщика и его логотип.

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В отделке также использован карбон. Комплектация включает 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 80-ваттную аудиосистему.

В отделке использован карбон Фото: Bombardier

Всего будет выпущено ровно 1991 Sea Doo RXP-X Senna 350 (1991 — год последнего чемпионства Сенны в "Формуле-1"). Стоимость составит примерно 25 000 долларов.

Кстати, недавно на аукцион выставили знаменитый автомобиль Айртона Сенны. Суперкар оценивается в миллион долларов.

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