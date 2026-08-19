Присвячено легенді "Формули-1": дебютував найшвидший водний мотоцикл у світі (фото)

Bombardier випустив найпотужніший і найшвидший серійний гідроцикл Sea Doo RXP-X Senna 350. Модель є триб’ютом триразовому чемпіону "Формули-1" Айртону Сенні.

Новий Sea Doo RXP-X Senna 350 презентував у Канаді гонщик Бруно Сенна — племінник Айртона Сенни. Про це повідомляється на сайті Bombardier Recreational Products.

Водний мотоцикл здатен розігнатися до сотні за 3,1 с Фото: Bombardier

Не всі знають, що легендарний Айртон Сенна був палким прихильником швидкісних катерів та водних мотоциклів і полюбляв кататися на них у вільний час.

Гідроцикл Sea Doo RXP-X Senna 350 оснастили надпотужним компресорним двигуном Rotax 1630 ACE, який розвиває 350 к. с. при 8500 об/хв. Він важить 353 кг і розганяється до 100 км/год за 3,1 с, а його максимальна швидкість становить 128 км/год. Це найпотужніший і найшвидший водний мотоцикл у світі.

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Лімітовану модель присвятили легенді "Формули-1" Айртону Сенні та прикрасили його автографом Фото: Bombardier

Новий Sea Doo RXP-X Senna 350 має забарвлення в кольорах бразильського прапора як і шолом Айртона Сенни. Крім того, на корпус нанесли автограф гонщика та його логотип.

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В оздобленні також використали карбон. Оснащення включає 10,25-дюймовий цифровий щиток приладів та 80-ватну аудіосистему.

В оздобленні використали карбон Фото: Bombardier

Усього випустять рівно 1991 Sea Doo RXP-X Senna 350 (1991 – рік останнього чемпіонства Сенни у "Формулі-1"). Вартість складе приблизно 25 000 доларів.

До речі, нещодавно на аукціон виставили знамените авто Айртона Сенни. Суперкар оцінюють у мільйон доларів.

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