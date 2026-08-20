Toyota Camry прошла обновление: как изменилась популярная модель (фото)

Обновленный седан Toyota Camry претерпел существенные изменения в салоне и получил новые опции. Модель будет предлагаться в бензиновых и гибридных версиях.

Новая Toyota Camry 2027 дебютировала в Китае, и именно там в первую очередь начнутся продажи модели. Об этом сообщает сайт Autohome.

Седан внешне не изменился Фото: autohome.com.cn

Цена Toyota Camry на китайском рынке составляет от 171 800 до 209 800 юаней ($25 500 — 31 000). Седан не изменился внешне и сохраняет знакомый дизайн с выраженным "носом", широкой решеткой радиатора и узкой оптикой.

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Основные изменения коснулись салона Toyota Camry. Автомобиль получил новую переднюю панель, рычаг коробки передач и центральную консоль. Кроме того, была заменена цифровая приборная панель и установлен большой 15,6-дюймовый сенсорный экран. Список опций пополнили новая двухсекционная панорамная крыша, аудиосистема JBL с 14 динамиками, а также массаж передних и вентиляция задних сидений.

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В салоне заменили переднюю панель и экраны Фото: autohome.com.cn

Двигатели Toyota Camry 2027 года остались без изменений. На различных рынках седан предлагается с бензиновыми четырёхцилиндровыми двигателями объёмом 2,0 л (173 к. с.) и 2,5 л (204 к. с.), а также в двух гибридных версиях — 2,0-литровой 197-сильной и 2,5-литровой 230-сильной. Самый мощный вариант в отдельных странах можно выбрать с полным приводом.

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