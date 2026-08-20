Toyota Camry пройшла оновлення: як змінилася популярна модель (фото)

Оновлений седан Toyota Camry суттєво змінився всередині та отримав нові опції. Модель запропонують у бензинових та гібридних версіях.

Нова Toyota Camry 2027 дебютувала в Китаї й саме там спочатку стартують продажі моделі. Про це повідомляє сайт Autohome.

Седан не змінився зовні Фото: autohome.com.cn

Ціна Toyota Camry на китайському ринку становить від 171 800 до 209 800 юанів ($25 500 — 31 000). Седан не змінився зовні та зберігає знайомий дизайн із вираженим "носом", широкою решіткою радіатора та вузькою оптикою.

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Основні зміни відбулися в салоні Toyota Camry. Автомобіль отримав нові передню панель, важіль КПП та центральну консоль. Крім того, замінили цифровий щиток приладів та встановили великий 15,6-дюймовий тачскрін. Перелік опцій поповнили новий двосекційний панорамний дах, аудіосистема JBL із 14 динаміками, а також масаж передніх та вентиляція задніх сидінь.

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У салоні замінили передню панель та екрани Фото: autohome.com.cn

Двигуни Toyota Camry 2027 залишилися без змін. На різних ринках седан пропонують із бензиновими четвірками об'ємом 2,0 л (173 к. с.) та 2,5 л (204 к. с.), а також у двох гібридних версіях — 2,0-літровій 197-сильній та 2,5-літровій 230-сильній. Найпотужніший варіант в окремих країнах можна обрати з повним приводом.

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