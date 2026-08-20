Капсула времени за $75 000: обнаружен редкий 37-летний Ford Escort в идеальном состоянии (фото)

В Великобритании на аукцион выставили неприметный хэтчбек Ford Escort 1989 года выпуска. За скромное авто планируют выручить до 55 000 фунтов стерлингов ($75 000).

Высокая цена Ford Escort обусловлена тем, что это настоящая капсула времени. За 37 лет он проехал всего 9,2 тыс. км. Об автомобиле рассказали на сайте Iconic Auctioneers.

Хэтчбек проехал всего 9,2 тыс. км Фото: Iconic Auctioneers

Первая владелица Ford Escort практически не пользовалась автомобилем, а после её смерти в 2007 году её муж ещё 8 лет хранил машину в гараже и не ездил на ней. По состоянию на 2015 год пробег составлял 8000 км.

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Ford Escort 1989 года выпуска в отличном состоянии. Кузов, салон и силовой агрегат хэтчбека хорошо сохранились. Также сохранилась вся оригинальная документация на автомобиль.

В салоне установлены кресла Recaro Фото: Iconic Auctioneers

К тому же, это довольно редкая версия Ford Escort RS Turbo Series 2 с турбонаддувом, которую выпускали гораздо меньшими партиями, чем стандартный хэтчбек. Он оснащён 1,6-литровой 132-сильной турбочетверкой, которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,5 с и развивать скорость 213 км/ч.

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Хэтчбек оснащен 132-сильным турбомотором Фото: Iconic Auctioneers

Ford Escort RS Turbo S2 получил улучшенные тормоза, а отличить его можно по обвесу, спойлеру и литым дискам. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro.

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