Капсула часу за $75 000: виявлено рідкісний 37-річний Ford Escort у новому стані (фото)

У Великій Британії на аукціон виставили непримітний хетчбек Ford Escort 1989 року. За скромне авто планують отримати до 55 000 фунтів стерлінгів ($75 000).

Висока ціна Ford Escort обумовлена тим, що це капсула часу. За 37 років він проїхав лише 9,2 тис. км. Про авто розповіли на сайті Iconic Auctioneers.

Хетчбек проїхав усього 9,2 тис. км Фото: Iconic Auctioneers

Перша власниця Ford Escort дуже мало експлуатувала авто, а після її смерті в 2007 році її чоловік ще 8 років зберігав машину в гаражі та не їздив на ній. Станом на 2015 рік пробіг складав 8000 км.

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Ford Escort 1989 року в чудовому стані. Кузов, салон та силовий агрегат хетчбека добре збереглися. Також залишилася вся оригінальна документація на автомобіль.

У салоні встановлені крісла Recaro Фото: Iconic Auctioneers

До того ж, це доволі рідкісний заряджений варіант Ford Escort RS Turbo Series 2, який випускали значно меншими партіями, ніж стандартний хетчбек. Його оснастили 1,6-літровою 132-сильною четвіркою з турбонаддувом, яка дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,5 с і розвивати 213 км/год.

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Хетчбек оснащений 132-сильним турбомотором Фото: Iconic Auctioneers

Ford Escort RS Turbo S2 отримав покращені гальма, а відрізнити його можна за обвісом, спойлером і литими дисками. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro.

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