Їх існує лише 64: знайдено екстремальний суперкар Lexus 2012 року з пробігом 100 км (фото)
У США на продаж виставили суперкар Lexus LFA 2012 року в новому стані. Знамените авто оснащене високооборотним V10 і стартує до сотні за 3,7 с.
Купе Lexus LFA — капсула часу, яку майже не експлуатували і зберігали в гаражі. Про неї розповіли на сайті Broad Arrow.
Суперкар Lexus LFA за 14 років мав трьох власників, проте на одометрі висвічується пробіг усього 116 км, причому 37 км авто проїхало ще до продажу на дилерських тест-драйвах. Кузов, салон та двигун — як нові.Важливо
Lexus LFA — перший і поки що єдиний суперкар японської марки. Іміджеву модель оснастили високооборотним 4,8-літровим V10, створеним спільно з Yamaha.
Усього виготовили 500 купе Lexus LFA вартістю від 375 000 доларів, проте лише 64 з них отримали трековий пакет Nürburgring package за $70 000, як це авто. Він включає потужніший (571 к. с. при 8700 об/хв) двигун, переналаштовані трансмісію та ходову, легші магнієві колеса, обвіс і велике антикрило.
Із 6-ступінчастою роботизованою КПП суперкар Lexus LFA здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 325 км/год. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма Brembo, а титановий вихлоп робить звук двигуна більш соковитим.
До речі, нещодавно у США виявили 26-річний флагманський седан Lexus із пробігом 2400 км.
Також Фокус писав, що капсула часу Mercedes W123 продається за ціною нового "Гелендвагена".