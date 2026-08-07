Їх існує лише 64: знайдено екстремальний суперкар Lexus 2012 року з пробігом 100 км (фото)

У США на продаж виставили суперкар Lexus LFA 2012 року в новому стані. Знамените авто оснащене високооборотним V10 і стартує до сотні за 3,7 с.

Купе Lexus LFA — капсула часу, яку майже не експлуатували і зберігали в гаражі. Про неї розповіли на сайті Broad Arrow.

Лише 64 купе отримали пакет Nürburgring package з великим антикрилом

Суперкар Lexus LFA за 14 років мав трьох власників, проте на одометрі висвічується пробіг усього 116 км, причому 37 км авто проїхало ще до продажу на дилерських тест-драйвах. Кузов, салон та двигун — як нові.

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Lexus LFA — перший і поки що єдиний суперкар японської марки. Іміджеву модель оснастили високооборотним 4,8-літровим V10, створеним спільно з Yamaha.

Автомобіль чудово зберігся

Усього виготовили 500 купе Lexus LFA вартістю від 375 000 доларів, проте лише 64 з них отримали трековий пакет Nürburgring package за $70 000, як це авто. Він включає потужніший (571 к. с. при 8700 об/хв) двигун, переналаштовані трансмісію та ходову, легші магнієві колеса, обвіс і велике антикрило.

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Під капотом встановлено високооборотний 571-сильний V10

Із 6-ступінчастою роботизованою КПП суперкар Lexus LFA здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 325 км/год. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма Brembo, а титановий вихлоп робить звук двигуна більш соковитим.

До речі, нещодавно у США виявили 26-річний флагманський седан Lexus із пробігом 2400 км.

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