Смертельное ДТП в Соломенском районе Киева: что случилось с водителем

23-летний мужчина, который накануне на своем авто, нарушив правила дорожного движения, влетел в остановку в Соломенском районе города, арестован.

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров Киевской городской прокуратуры и взял под стражу мужчину, подозреваемого в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух человек, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Он будет под стражей до 17 октября без права внесения залога.

Суд отправил водителя под стражу на два месяца без права внесения залога Фото: Прокуратура Киева

Напомним, 19 августа 2026 года водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь в полосе для общественного транспорта со стороны ул. Ереванская в направлении ул. Уманской, пытался перестроиться во вторую полосу.

Мужчина на момент аварии был трезв Фото: Прокуратура Киева

При этом он допустил боковое столкновение с едущим впереди маршрутным автобусом "Богдан", после чего машина потеряла управление и влетела в остановку общественного транспорта.

Відео дня

На месте ДТП погибли две женщины в возрасте 52 года и 35 лет. Еще четыре человека получили телесные повреждения. Это мужчины 33 и 24 лет, 67-летняя женщина и 18-летняя девушка.

Момент аварии

Действия водителя квалифицированы как нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек (ч.3 ст. 286 УК Украины).

Напомним, полиция показала момент ДТП в Соломенском районе.

Также сообщалось, что МВД рассказали, как планируют снижать аварийность на дорогах.