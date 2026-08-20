Смертельна ДТП у Соломенському районі Києва: що сталося з водієм

23-річний чоловік, який напередодні на своєму автомобілі, порушивши правила дорожнього руху, врізався в зупинку в Солом'янському районі міста, заарештований.

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури й взяв під варту чоловіка, підозрюваного у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі двох осіб, повідомили столичній прокуратурі.

Він перебуватиме під вартою до 17 жовтня без права на звільнення під заставу.

Суд ув'язнив водія на два місяці без права внесення застави Фото: Прокуратура Києва

Нагадаємо, 19 серпня 2026 року водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись у смузі для громадського транспорту з боку вул. Єреванської у напрямку вул. Уманської, намагався переїхати у другу смугу.

На момент аварії чоловік був тверезий Фото: Прокуратура Києва

При цьому він зіткнувся збоку з маршрутним автобусом "Богдан", що рухався попереду, після чого автомобіль втратив керування та врізався в зупинку громадського транспорту.

Відео дня

На місці ДТП загинули дві жінки віком 52 та 35 років. Ще четверо людей отримали тілесні ушкодження. Це чоловіки віком 33 та 24 роки, 67-річна жінка та 18-річна дівчина.

Момент аварії

Дії водія кваліфіковано як порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, поліція оприлюднила кадри ДТП у Солом’янському районі.

Також повідомлялося, що у МВС розповіли, як планують знизити рівень аварійності на дорогах.