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Смертельна ДТП у Соломенському районі Києва: що сталося з водієм

ДТП у Соломенському районі Києва
Автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту | Фото: Патрульная полиция

23-річний чоловік, який напередодні на своєму автомобілі, порушивши правила дорожнього руху, врізався в зупинку в Солом'янському районі міста, заарештований.

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури й взяв під варту чоловіка, підозрюваного у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі двох осіб, повідомили столичній прокуратурі.

Він перебуватиме під вартою до 17 жовтня без права на звільнення під заставу.

ДТП у Соломенському районі Києва
Суд ув'язнив водія на два місяці без права внесення застави
Фото: Прокуратура Києва

Нагадаємо, 19 серпня 2026 року водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись у смузі для громадського транспорту з боку вул. Єреванської у напрямку вул. Уманської, намагався переїхати у другу смугу.

ДТП у Соломенському районі Києва
На момент аварії чоловік був тверезий
Фото: Прокуратура Києва

При цьому він зіткнувся збоку з маршрутним автобусом "Богдан", що рухався попереду, після чого автомобіль втратив керування та врізався в зупинку громадського транспорту.

Відео дня

На місці ДТП загинули дві жінки віком 52 та 35 років. Ще четверо людей отримали тілесні ушкодження. Це чоловіки віком 33 та 24 роки, 67-річна жінка та 18-річна дівчина.

Момент аварії

Дії водія кваліфіковано як порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, поліція оприлюднила кадри ДТП у Солом’янському районі.

Також повідомлялося, що у МВС розповіли, як планують знизити рівень аварійності на дорогах.