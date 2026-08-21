Корейский премиум: Hyundai представил экономичного конкурента BMW X5 (фото)

Кроссовер Genesis GV80 был обновлен и получил экономичную гибридную версию. Премиальная модель от Hyundai стала мощнее и экономичнее.

Новый Genesis GV80 2027 года выйдет на рынок в сентябре. О модернизированном конкуренте BMW X5 рассказали на сайте премиального подразделения концерна Hyundai.

Genesis GV80 получил гибридную версию Фото: Genesis

Главная новинка Genesis GV80 2027 года — гибридная установка, уже известная по новой модели Hyundai Palisade. 2,5-литровый 300-сильный турбодвигатель с четырьмя цилиндрами дополнили электродвигателем, что увеличило мощность до 352 к.с. и 530 Н∙м. Также установлена новая 7-ступенчатая роботизированная КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 с.

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Разработчики утверждают, что расход топлива у Genesis GV80 Hybrid снизился на 25% — до примерно 8–8,5 л на 100 км в смешанном цикле. Литий-ионная батарея позволяет стартовать и двигаться со скоростью до 30 км/ч преимущественно на электротяге. Также появилась система тормозной рекуперации, а электродвигатель в реверсе заменил традиционную заднюю передачу.

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Гибрид отличается особой отделкой салона Фото: Genesis

Отличить новый Genesis GV80 2027 можно по измененной решетке радиатора и другим 19-дюймовым дискам. Салон кроссовера не претерпел изменений, но для гибридной версии подготовили специальный вариант отделки кожей и деревом.

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