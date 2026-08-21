Корейський преміум: Hyundai представив економного конкурента BMW X5 (фото)

Кросовер Genesis GV80 пройшов оновлення та отримав економну гібридну модифікацію. Преміальна модель від Hyundai стала потужнішою та економнішою.

Новий Genesis GV80 2027 вийде на ринок у вересні. Про модернізованого конкурента BMW X5 розповіли на сайті преміального підрозділу концерну Hyundai.

Genesis GV80 отримав гібридну версію Фото: Genesis

Головна новація Genesis GV80 2027 — гібридна установка, знайома за новим Hyundai Palisade. 2,5-літрову 300-сильну турбочетвірку доповнили електромотором, що збільшило віддачу до 352 к. с. та 530 Н∙м. Також встановлено новий 7-ступінчастий робот. Розгін до 100 км/год займає 7,1 с.

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Розробники стверджують, що витрата пального Genesis GV80 Hybrid знизилася на 25% — до приблизно 8-8,5 л на 100 км у змішаному циклі. Літій-іонна батарея дозволяє стартувати та пересуватися на швидкостях до 30 км/год переважно на електротязі. Також з'явилася система гальмівної рекуперації, а електромотор у реверсі замінив традиційну задню передачу.

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Гібрид вирізняється особливим оздобленням салону Фото: Genesis

Відрізнити новий Genesis GV80 2027 можна за зміненою решіткою радіатора та інакшими 19-дюймовими дисками. Салон кросовера не зазнав змін, але для гібридної версії підготували особливий варіант оздоблення шкірою і деревом.

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