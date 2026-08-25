Dongfeng и Huawei создали электрифицированный внедорожник для самых суровых условий (фото)
В Китае представили новый Mengshi X700. Большой внедорожник подготовлен к бездорожью и оснащен электрифицированной установкой.
Внедорожник Mengshi X700 с осени начнут продавать в Китае, а в 2027 году будет выведен на европейский рынок под названием M-Hero X700. Об этом сообщает сайт Autohome.
Mengshi X700 – совместная разработка Dongfeng и Huawei. Внедорожник является младшим братом модели М817 с более сдержанным дизайном. У него более плавные обводы кузова, а крупные фары соединены диодной полосой.
Размеры Dongfeng Mengshi X700:
- длина – 5035 мм;
- ширина — 1999 мм;
- высота — 1910 мм;
- колесная база – 2920 мм.
Салон Mengshi X700 пока не показали, но отметили, что авто получило мультимедийную систему Harmony OS с большим тачскрином, искусственный интеллект и технологию полуавтономного движения. Всю электронику разработали в Huawei. Также автомобиль имеет режим повербанка и может питать электрооборудование.
Dongfeng Mengshi X700 будет плагин-гибридом со 154-сильным бензиновым двигателем и парой электромоторов, мощность которых пока не раскрывается. На выбор предложат батареи емкостью 51,5 и 68,1 кВт⋅ч, а запас хода на электротяге достигнет 285 км.
Китайский внедорожник имеет полный привод с понижающей передачей и набором режимов. Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс со 179 мм до 329 мм, что позволяет форсировать броды глубиной до 800 мм.
К слову, недавно в Китае показали мощный и недорогой аналог Toyota Land Cruiser 300 с расходом 4 л на 100 км.
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