Dongfeng та Huawei створили електрифікований позашляховик для найсуворіших умов (фото)

У Китаї представили новий Mengshi X700. Великий позашляховик підготовлений до бездоріжжя та оснащений електрифікованою установкою.

Позашляховик Mengshi X700 з осені почнуть продавати у Китаї, а в 2027 році виведуть на європейський ринок під назвою M-Hero X700. Про це повідомляє сайт Autohome.

Mengshi X700 — спільна розробка Dongfeng та Huawei. Позашляховик є молодшим братом моделі М817 зі стриманішим дизайном. У нього більш плавні обводи кузова, а крупні фари з'єднані діодною смугою.

Mengshi X700 здатен проїхати до 285 км на електротязі Фото: Dongfeng

Розміри Dongfeng Mengshi X700:

довжина — 5035 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1910 мм;

колісна база — 2920 мм.

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Салон Mengshi X700 поки що не показали, але зазначили, що авто отримало мультимедійну систему Harmony OS із великим тачскріном, штучний інтелект і технологію напівавтономного руху. Усю електроніку розробили в Huawei. Також авто має режим повербанка і може живити електрообладнання.

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Dongfeng Mengshi X700 буде плагін-гібридом із 154-сильним бензиновим двигуном і парою електромоторів, потужність яких поки не розкривають. На вибір запропонують батареї ємністю 51,5 і 68,1 кВт⋅год, а запас ходу на електротязі сягне 285 км.

Авто має режим повербанка Фото: Dongfeng

Китайський позашляховик має повний привід зі знижувальною передачею та набором режимів. Пневмопідвіска дозволяє збільшити кліренс зі 179 до 329 мм, що дає змогу форсувати броди глибиною до 800 мм.

До речі, нещодавно в Китаї показали потужний і недорогий аналог Toyota Land Cruiser 300 із витратою 4 л на 100 км.

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