Повторив трюк Шумахера: китайський електрокар проїхав по стелі тунелю догори дриґом (відео)

Новий Voyah Passion S продемонстрував карколомний трюк. Електрокар здійснив оберт на 360 градусів у тунелі та проїхався по стелі.

Електромобіль Voyah Passion S від концерну Dongfeng виконав своєрідну петлю в тунелі в Китаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

У Dongfeng вирішили повторити трюк Міхаеля Шумахера, який той виконав на суперкарі Mercedes SLS AMG в 2010 році. Німецький гонщик здійснив оберт на 360 градусів у тунелі — проїхав по стелі догори дриґом та продовжив рух.

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Для того, аби виконати петлю, в тунелі збудували спеціальні рампи-трампліни, які дозволили автомобілю заїхати аж на стелю та з'їхати з неї. Водій Voyah Passion S повинен був підтримувати постійну швидкість 130 км/год та тримати кермо під кутом 16 градусів, аби проїзд вдався. У Dongfeng не розкривають кількість спроб, але оберт таки вдався.

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Варто відзначити, що для Voyah Passion S подібний трюк є складнішим, аніж для Mercedes SLS AMG, адже китайський електрокар більший і важчий. Водночас, він і дещо потужніший.

Для запису ролику обрали топовий електромобіль Voyah Passion S із 637-сильною повнопривідною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і має запас ходу 700 км.

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