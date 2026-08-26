Mitsubishi представила экстремальный пикап для самых суровых условий (фото)

Mitsubishi L200 получил новую внедорожную модификацию Savana Sertões. Пикап был подготовлен к суровым условиям эксплуатации.

Пикап представили в Бразилии, где он известен под названием Triton. Именно в этой стране начнутся продажи модели по цене от 339 990 реалов ($66 000). Об этом сообщили на сайте японского автопроизводителя.

Пикап получил внедорожные шины и багажник на крыше Фото: Mitsubishi

Mitsubishi L200/Triton доработали для тяжелого бездорожья. Пикап получил 18-дюймовые внедорожные шины Goodyear Wrangler Duratrac RT, дополнительную защиту днища и шноркель, позволяющий преодолевать броды глубиной 800 мм.

Салон отделан кожей с оранжевыми швами Фото: Mitsubishi

На крыше появился довольно большой металлический багажник с лопатой, а на кузов добавили больше пластиковых накладок. К тому же пикап Mitsubishi Triton Savana Sertões предлагается только в темно-сером цвете Cinza Concrete с контрастным оранжевым декором.

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Оранжевые швы появились и в салоне Mitsubishi L200. Интерьер не претерпел изменений, однако в отделке использована кожа, а комплектацию дополнили камеры кругового обзора.

Шноркель позволяет преодолевать броды глубиной 800 мм Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Triton Savana Sertões оснащен стандартным 2,4-литровым турбодизелем мощностью 204 к. с и 470 Н∙м, а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и фирменным полным приводом Super Select 4WD-II.

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