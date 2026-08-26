Mitsubishi представила екстремальний пікап для найсуворіших умов (фото)
Mitsubishi L200 отримав нову позашляхову модифікацію Savana Sertões. Пікап підготували до суворих умов експлуатації.
Пікап презентували у Бразилії, де він відомий під назвою Triton. Саме в цій країні стартують продажі моделі за ціною від 339 990 реалів ($66 000). Про неї розповіли на сайті японського автовиробника.
Mitsubishi L200/Triton доопрацювали для важкого бездоріжжя. Пікап отримав 18-дюймові позашляхові шини Goodyear Wrangler Duratrac RT, додатковий захист днища та шноркель, який дозволяє долати броди глибиною 800 мм.
На даху з'явився чималий металевий багажник з лопатою, а на кузов додали більше пластикових накладок. До того ж, пікап Mitsubishi Triton Savana Sertões пропонують лише в темно-сірому кольорі Cinza Concrete з контрастним помаранчевим декором.
Помаранчеві шви з'явилися і в салоні Mitsubishi L200. Інтер'єр не зазнав змін, проте в оздобленні використана шкіра, а комплектацію поповнили камери кругового огляду.
Новий Mitsubishi Triton Savana Sertões оснащений стандартним 2,4-літровим турбодизелем на 204 к. с. та 470 Н∙м, а також 6-ступінчастою автоматичною КПП та фірмовим повним приводом Super Select 4WD-II.
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