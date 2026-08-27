Намеренно влетел в людей: во Франции гражданин РФ устроил бойню на остановке (видео)

26-летний водитель на авто намеренно въехал в группу людей возле железнодорожного вокзала в Кане на севере Франции накануне вечером.

В момент ДТП погиб один человек, второй потерпевший умер сегодня утром в больнице. 10 человек получили травмы, семеро пострадавших — в критическом состоянии, сообщает французский ресурс RTBF. Самому младшему из раненых 17 лет, самому старшему около 40. В основном это иностранные граждане.

Погибшие — мужчины в возрасте 36 и 28 лет, первый из которых — уроженец Афганистана.

"Автомобиль намеренно врезался в пешеходов напротив вокзала", — заявил журналистам местный префект Давид Клавьер.

Кадры с места ДТП

Как отметил прокурор Кана Жоэль Гарриг, подозреваемый — 26-летний мужчина чеченского происхождения с российским гражданством, законно проживающий во Франции, без судимостей. Ранее в поле зрения полиции мужчина попадал только за нарушение правил дорожного движения.

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Подозреваемый был позже арестован примерно в 20 км от места происшествия, в портовом городе Уистреам. Его авто выследили с помощью камер видеонаблюдения.

По словам мэра Кана Арисида Оливье, следователи пытаются понять причины действий водителя, пишет France 3 Régions

"На данный момент мы не имеем дело с террористическим мотивом, но расследование только начинается", — сказал Бруно Кутансо, высокопоставленный сотрудник службы безопасности Кана.

Предварительно установлено, что трагедии предшествовала драка. По версии подозреваемого, его избили возле железнодорожного вокзала несколько мужчин.

Уже известно о двух погибших

В полиции сообщили, что после инцидента он ушел, но вернулся уже за рулем авто, выехал на полосу для автобусов перед железнодорожным вокзалом Кана и намеренно сбил этих людей, находившихся на автобусной остановке.

На момент совершения преступления подозреваемый не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Возбуждено расследование по обвинению в убийстве, покушении на убийство и нападении с применением оружия. Его ведут детективы из отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями Кана.

Напомним, в центре Лейпцига мужчина въехал в толпу на своем авто. Два пешехода погибли.

Также сообщалось, что монстр-трак влетел в толпу зрителей на автошоу в Колумбии.