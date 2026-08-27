Навмисно влетів у людей: у Франції громадянин РФ влаштував бійню на зупинці (відео)

26-річний водій автомобіля навмисно в’їхав у групу людей біля залізничного вокзалу в Кані на півночі Франції вчора ввечері.

У момент ДТП загинула одна людина, другий потерпілий помер сьогодні вранці в лікарні. 10 осіб отримали травми, семеро постраждалих — у критичному стані, повідомляє французький ресурс RTBF. Наймолодшому з поранених 17 років, найстаршому — близько 40. Здебільшого це іноземні громадяни.

Загиблі — чоловіки віком 36 та 28 років, перший із яких — уродженець Афганістану.

"Автомобіль навмисно врізався у пішоходів навпроти вокзалу", — заявив журналістам місцевий префект Давид Клав’єр.

Кадри з місця ДТП

Як зазначив прокурор Кана Жоель Гарріг, підозрюваний — 26-річний чоловік чеченського походження з російським громадянством, який законно проживає у Франції та не має судимостей. Раніше цей чоловік потрапляв у поле зору поліції лише за порушення правил дорожнього руху.

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Підозрюваного згодом заарештували приблизно за 20 км від місця події, у портовому місті Уістреам. Його автомобіль вистежили за допомогою камер відеоспостереження.

За словами мера Кана Арісіда Олів’є, слідчі намагаються з’ясувати причини вчинків водія, пише France 3 Régions

"Наразі ми не маємо підстав вважати, що це було скоєно з терористичних мотивів, але розслідування тільки починається", — сказав Бруно Кутансо, високопоставлений співробітник служби безпеки Кана.

Попередньо встановлено, що трагедії передувала бійка. За версією підозрюваного, його побили біля залізничного вокзалу кілька чоловіків.

Вже відомо про двох загиблих

У поліції повідомили, що після інциденту він пішов, але повернувся вже за кермом автомобіля, виїхав на смугу для автобусів перед залізничним вокзалом Кана та навмисно збив цих людей, які перебували на автобусній зупинці.

На момент скоєння злочину підозрюваний не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Порушено справу за звинуваченням у вбивстві, замаху на вбивство та нападі із застосуванням зброї. Справу ведуть детективи з відділу боротьби з особливо тяжкими злочинами Кана.

Нагадаємо, що в центрі Лейпцига чоловік в’їхав у натовп на своєму автомобілі. Двоє пішоходів загинули.

Також повідомлялося, що монстр-трак врізався у натовп глядачів на автошоу в Колумбії.