Вандалы повредили эксклюзивный суперкар за $3 миллиона вскоре после покупки (фото)

Первый серийный экземпляр Koenigsegg Gemera стал жертвой вандалов. Шведский суперкар отправили на ремонт.

Эксклюзивное купе Koenigsegg Gemera было повреждено в Дании. Автомобиль за 3 миллиона долларов нуждается в ремонте, сообщает сайт Autoevolution.

У машины разбиты стекла и поцарапан кузов Фото: Reddit Фото: Reddit

Новый Koenigsegg Gemera совсем недавно поступил в производство, и первый серийный автомобиль Кристиан фон Кёнигсегг передал владельцу из Швейцарии в конце июня. Недавно тот решил совершить поездку на этом автомобиле в Копенгаген.

Швейцарец оставил Koenigsegg Gemera на парковке возле дорогого отеля, в котором остановился. В ночь на 25 августа суперкар был повреждён вандалами — в автомобиле разбили лобовое и боковое стекла, а также поцарапали кузов.

Кристиан фон Кенигсегг передал первую Gemera владельцу в июне Фото: Koenigsegg

Охрана отеля ничего не заметила. Koenigsegg Gemera пришлось отправить на завод производителя в Швецию для ремонта. Ремонт обойдётся недешёво, однако суперкар застрахован. В настоящее время полиция Копенгагена разыскивает злоумышленников.

Відео дня

Важно

Разорвало пополам: на продажу выставили Tesla после страшного ДТП (фото)

Koenigsegg Gemera — необычный четырёхместный суперкар

Купе Koenigsegg Gemera — самый быстрый четырёхместный автомобиль в мире. Его прототип был представлен ещё в 2020 году, однако производство началось совсем недавно. Пятиметровое купе имеет огромные "гильотинные" двери, а его кузов изготовлен из карбона.

Цена на Koenigsegg Gemera начинается с 2 миллионов долларов за базовую 1400-сильную версию, однако от вандалов пострадал топовый 2300-сильный вариант стоимостью 2,3 миллиона долларов. Он оснащён 5,0-литровым V8 с турбонаддувом и тремя электродвигателями. Такой Koenigsegg Gemera способен разгоняться до сотни за 2 с и развивать скорость 400 км/ч.

Ранее Фокус выбрал самые яркие и эксклюзивные суперкары независимой Украины.

Также мы писали, что знаменитая Ferrari 90-х годов снова запущена в производство.