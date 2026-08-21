Культовый суперкар Ferrari 90-х возродили в измененном формате (фото)

Знаменитый Ferrari 550 Maranello вернули в производство, а линейка его версий расширена. Суперкар по-прежнему оснащён атмосферным двигателем V12 и механической коробкой передач.

Новый Ferrari 550 Maranello — творение итальянского кузовного ателье Touring Superleggera. Сначала в 2024 году возродили стандартное купе, а теперь к 100-летию компании создали вариант Aperta с кузовом тарга. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Суперкар оснащен 530-сильным двигателем V12

Оригинальный суперкар Ferrari 550 Maranello 1996 года выпуска никогда не выпускался в версии со съемными панелями крыши, поэтому в компании Touring Superleggera создали её самостоятельно. Для этого пришлось разработать алюминиевые стойки крыши и новые двери багажника с панорамным стеклом, а также добавить карбоновые элементы жесткости.

Кроме того, Touring Superleggera Veloce12 (так теперь называется автомобиль) имеет несколько измененную переднюю часть, капот с воздухозаборником, а также современные светодиодные фары и более крупные легкосплавные диски.

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Салон отделан дорогой кожей и алюминием

Салон Ferrari 550 Maranello сохранил оригинальную компоновку, однако его отделка была улучшена — использованы дорогая кожа и полированный алюминий, а надписи "Aperta" украшены позолотой. Благодаря измененной конструкции автомобиля объём багажника увеличился до 325 л.

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Под капотом по-прежнему находится 5,5-литровый атмосферный V12, однако его мощность выросла до 530 л. с. при 7000 об/мин. С 6-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Объем багажника увеличился до 325 л

Также установлена современная адаптивная подвеска от TracTive и тормоза Brembo диаметром 380 мм. Цена Touring Superleggera Veloce12 превысит 500 000 евро.

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