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Культовий суперкар Ferrari 90-х відродили у зміненому форматі (фото)

новий Ferrari 550
Новий Ferrari 550 Maranello має знімний дах

Знаменитий Ferrari 550 Maranello повернули у виробництво та розширили палітру його версій. Суперкар зберігає атмосферний V12 та механічну КПП.

Новий Ferrari 550 Maranello — творіння італійського кузовного ательє Touring Superleggera. Спочатку в 2024 році відродили стандартне купе, а тепер до 100-річчя компанії створили варіант Aperta з кузовом тарга. Про це повідомляється на сайті Motor1.

новий Ferrari 550 Maranello
Суперкар оснащений 530-сильним V12

Оригінальний суперкар Ferrari 550 Maranello 1996 року ніколи не мав версії зі знімними панелями даху, тому в Touring Superleggera створили її самотужки. Для цього довелося розробити алюмінієві стійки даху та нові двері багажника з панорамним склом, а також додати карбонові елементи жорсткості.

Крім того, Touring Superleggera Veloce12 (так зараз називається авто) має дещо змінену передню частину, капот із повітрозабірником, а також сучасні світлодіодні фари та більші легкосплавні диски.

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салон Ferrari 550 Maranello
Салон оздобили дорогою шкірою та алюмінієм

Салон Ferrari 550 Maranello зберіг оригінальне компонування, проте йому покращили оздоблення — використали дорогу шкіру та полірований алюміній, а написи Aperta прикрасили позолотою. Завдяки зміненій конструкції авто об'єм багажника зріс до 325 л.

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Під капотом залишається 5,5-літровий атмосферний V12, проте його потужність зросла до 530 к. с. при 7000 об/хв. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,4 с, а максимальна швидкість становить 290 км/год.

багажник Ferrari 550
Об'єм багажника зріс до 325 л

Також встановлено сучасну адаптивну підвіску від TracTive та гальма Brembo діаметром 380 мм. Ціна Touring Superleggera Veloce12 перевищить 500 000 євро.

Між іншим, нещодавно представили ще один відроджений суперкар 90-х — Lamborghini Diablo.

Також Фокус писав про клон кросовера Ferrari від Chery та Huawei.