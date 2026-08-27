Вандали пошкодили ексклюзивний суперкар за $3 мільйони невдовзі після покупки (фото)

Перший серійний екземпляр Koenigsegg Gemera став жертвою вандалів. Шведський суперкар відправили на ремонт.

Ексклюзивне купе Koenigsegg Gemera пошкодили в Данії. Авто за 3 мільйони доларів потребує ремонту, повідомляє сайт Autoevolution.

В авто розбиті вікна та подряпаний кузов Фото: Reddit Фото: Reddit

Новий Koenigsegg Gemera зовсім нещодавно надійшов у виробництво і перший серійний автомобіль Крістіан фон Кьонігсегг передав власнику зі Швейцарії в кінці червня. Нещодавно той вирішив здійснити мандрівку на авто до Копенгагена.

Швейцарець залишив Koenigsegg Gemera на парковці біля дорогого готелю, в якому зупинився. У ніч на 25 серпня суперкар пошкодили вандали — автомобілю побили лобове та бокове скло, а також подряпали кузов.

Крістіан фон Кьонігсегг передав перший Gemera власнику в червні Фото: Koenigsegg

Охорона готелю нічого не помітила. Koenigsegg Gemera довелося відправити на завод виробника у Швецію для ремонту. Він буде недешевим, проте суперкар застрахований. Наразі зловмисників шукає поліція Копенгагена.

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Koenigsegg Gemera — нетиповий чотиримісний суперкар

Купе Koenigsegg Gemera — найшвидше чотиримісне авто у світі. Його прототип презентували ще в 2020 році, проте виробництво стартувало зовсім недавно. П'ятиметрове купе має величезні "гільйотинні" двері, а його кузов виготовлений із карбону.

Ціна Koenigsegg Gemera стартує з 2 мільйонів доларів за базову 1400-сильну версію, проте від вандалів постраждав топовий 2300-сильний варіант за $2,3 мільйона. Він оснащений 5,0-літровим V8 із турбонаддувом та трьома електромоторами. Такий Koenigsegg Gemera здатен розігнатися до сотні за 2 с і розвинути 400 км/год.

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