Адреналин по дешевке: представлен молодежный кроссовый электробайк за 1000 долларов (фото)

Американский производитель электробайков Yozma представил новую кроссовую модель IN 10. Она недорогая и имеет запас хода до 96 км.

Новый Yozma IN 10 появился на рынке по цене 1079 долларов. О новинке рассказали на сайте Ride apart.

Электробайк Yozma IN 10 — лёгкая молодёжная модель для бездорожья весом 55 кг, представляющая собой аналог бензиновых кроссовых мопедов. Она не предназначена для дорог общего пользования и заинтересует любителей адреналина и активного образа жизни.

Yozma IN 10 стоит от 1079 долларов

Yozma IN 10 имеет клиренс 229 мм и внедорожные шины. У него длинноходная подвеска с мощными амортизаторами спереди и сзади и гидравлические дисковые тормоза. Комплектация также включает диодную оптику и цифровую приборную панель.

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Базовая версия Yozma IN 10 оснащена электродвигателем мощностью 3,5 л. с. (2,5 кВт) и аккумулятором емкостью 23,4 А∙ч. Она способна развивать скорость 64 км/ч и проехать 85 км без подзарядки.

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Запас хода Yozma IN 10 составляет 96 км

Электробайк Yozma IN 10 Pro за 1799 долларов оснащён более мощным двигателем на 7,5 л. с. (5,5 кВт) и более ёмкой батареей на 27 А∙ч. В этом случае максимальная скорость составляет 80 км/ч, а запас хода — 96 км.

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