Адреналін задешево: представлено молодіжний кросовий електробайк за 1000 доларів (фото)

Американський виробник електробайків Yozma презентував нову кросову модель IN 10. Вона недорога та має запас ходу до 96 км.

Новий Yozma IN 10 вийшов на ринок за ціною 1079 доларів. Про новинку розповіли на сайті Ride apart.

Електробайк Yozma IN 10 — легка молодіжна модель для бездоріжжя масою 55 кг, яка є аналогом бензинових кросових мопедів. Вона не призначена для доріг загального користування та зацікавить любителів адреналіну та активного способу життя.

Yozma IN 10 коштує від 1079 доларів

Yozma IN 10 має кліренс 229 мм та позашляхові шини. У нього довгохода підвіска з потужними амортизаторами спереду та ззаду і гідравлічні дискові гальма. Оснащення також включає діодну оптику та цифровий щиток приладів.

Важливо

Може стати найдорожчим в історії: 60-річний мотоцикл Honda оцінили в $1,3 мільйона (фото)

Базовий Yozma IN 10 оснащений електромотором потужністю 3,5 к. с. (2,5 кВт) та батареєю на 23,4 А∙год. Він здатен розвинути 64 км/год і проїхати 85 км без підзарядки.

Відео дня

Запас ходу Yozma IN 10 сягає 96 км

Електробайк Yozma IN 10 Pro за 1799 доларів має потужніший мотор на 7,5 к. с. (5,5 кВт) та більшу батарею ємністю 27 А∙год. У цьому випадку максимальна швидкість становить 80 км/год, а запас ходу — 96 км.

Раніше Фокус розповідав про перший електроскутер Harley-Davidson за 5000 доларів.

Також ми писали про доступний електромотоцикл за $1300 із запасом ходу 250 км.