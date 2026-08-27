Чемпион "Формулы-1" поразил окружающих экстремальным суперкаром за $3,2 миллиона (видео)

Фернандо Алонсо решил "прокатиться" на самом экстремальном автомобиле из своей коллекции. Суперкар Aston Martin Valkyrie предназначен для трека, но испанский гонщик проехал на нём по улицам Монако.

Фернандо Алонсо за рулем своего Aston Martin Valkyrie привлек к себе внимание, ведь даже для Монако этот суперкар — настоящая редкость. Об этом пишет сайт Motor1.

Двукратный чемпион "Формулы-1" проехал по улицам Монако и через знаменитый туннель, через который проходит трасса Гран-при "Формулы-1". Суперкар поразил окружающих громким звуком двигателя V12.

Цена Aston Martin Valkyrie составляет 3,2 миллиона долларов. Всего было выпущено всего 275 таких купе.

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Создателем Aston Martin Valkyrie является знаменитый конструктор чемпионских болидов Эдриан Ньюи. Кстати, сейчас он возглавляет команду Aston Martin в "Формуле-1", за которую и выступает Фернандо Алонсо.

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Aston Martin Valkyrie пополнил коллекцию суперкаров Фернандо Алонсо Фото: Aston Martin

Трек-суперкар Aston Martin Valkyrie отличается продуманной аэродинамикой, обеспечивающей прижимную силу в 1814 кг. При этом вес самого авто составляет всего 1030 кг.

Для Aston Martin Valkyrie специалисты компании Cosworth разработали 6,5-литровый двигатель V12, который дополнили гибридной установкой. Общая мощность составляет 1160 сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,6 с и развивать скорость 400 км/ч.

У Фернандо Алонсо немалая коллекция суперкаров. В разные годы в его гараже стояли Mercedes SLR, McLaren Elva, Ferrari Enzo и LaFerrari. К тому же, специально по его заказу разработали купе Aston Martin Valiant, которое затем выпустили ограниченной серией и даже привезли в Украину.

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