Автопроизводитель Ferrari запатентовал суперкар с двумя рулями: зачем это нужно

Итальянский производитель суперкаров предложил инженерное решение, которое может изменить само представление о том, кто именно сидит за рулем автомобиля — водитель или пассажир.

Компания Ferrari подала в Управление США по патентам и товарным знакам заявку на автомобиль необычной конструкции с двумя отдельными кабинами и полноценными рулевыми механизмами для каждой из них. Об этом сообщает CarBuzz.

Идея заключается в том, что и водитель, и пассажир получат собственное посадочное место с возможностью полноценного управления автомобилем. Руль, который в данный момент не используется, сможет складываться примерно на 90 градусов и убираться вместе с механизмом, освобождая пространство в салоне.

Рулевой узел разработан в стиле гоночных болидов "Формулы-1" с выдвижными лепестками переключения передач. Это наводит на мысль, что технология может быть предназначена именно для электромобиля, ведь руль в таком случае не потребует прямой механической связи с колесами.

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Зачем нужен второй руль

Согласно описанию патента, такая система позволит владельцу автомобиля выбирать, с какой стороны управлять транспортным средством в зависимости от конкретной ситуации. Например, при въезде в Великобританию из континентальной Европы водитель сможет мгновенно адаптироваться к смене стороны движения.

В гоночных условиях такое решение теоретически могло бы дать преимущество на трассах с преобладанием правых или левых поворотов — водитель мог бы пересаживаться ближе к апексу в зависимости от направления поворота. А во время длительных поездок второй руль позволил бы сменять водителя без необходимости останавливать автомобиль.

Патент Ferrari на суперкар с двумя рулями

Это не первая подобная идея Ferrari

Ранее итальянский производитель уже подавал заявки на аналогичные решения — в частности, на системы с возможностью перемещения руля и педального узла в пределах одного кокпита. Впрочем, нынешний патент предлагает гораздо более радикальный подход с двумя полностью независимыми посадочными местами.

Стоит отметить, что концепции с двумя кокпитами (без двойного управления) уже демонстрировали другие производители — в частности, Ferrari Monza SP2 и Aston Martin V12 Speedster. На данный момент никакой официальной информации о возможном серийном выпуске автомобиля с такой конструкцией не поступало: как и большинство патентов, эта разработка вполне может остаться лишь инженерной концепцией на бумаге.

Ранее сообщалось, что бывшего руководителя "Формулы-1" Берни Экклстоуна задержали в аэропорту Португалии из-за ружья, которое он вез для участия в соревнованиях по стендовой стрельбе — по его словам, у него не оказалось необходимых документов на оружие.

Кроме того, Dacia представила новое поколение электромобиля Spring 2027: модель стала больше, перешла из класса SUV в сегмент городских хэтчбеков, получила новую платформу и теперь будет производиться непосредственно в Европе.

Также сообщалось, что немецкий производитель автомобилей премиум-класса Audi представил компактный электрический кроссовер A2 e-tron.