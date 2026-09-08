Автовиробник Ferrari запатентував суперкар із двома кермами: навіщо це потрібно

Італійський виробник суперкарів запропонував інженерне рішення, яке може змінити саме уявлення про те, хто саме сидить за кермом автомобіля – водій чи пасажир.

Компанія Ferrari подала до Відомства США з патентів і товарних знаків заявку на автомобіль незвичної конструкції з двома окремими кокпітами та повноцінними кермовими механізмами для кожного з них. По це повідомляє CarBuzz.

Ідея полягає в тому, що і водій, і пасажир отримають власне посадкове місце з можливістю повноцінного керування машиною. Кермо, яке в конкретний момент не використовується, зможе складатися приблизно на 90 градусів та ховатися разом із механізмом, звільняючи простір у салоні.

Кермовий вузол розробили у стилі перегонних болідів Формули-1 з висувними пелюстками перемикання передач. Це наштовхує на думку, що технологія може бути призначена саме для електромобіля, адже кермо в такому випадку не потребуватиме прямого механічного зв'язку з колесами.

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Навіщо потрібне друге кермо

Згідно з описом патенту, така система дозволить власнику авто обирати, з якого боку керувати транспортним засобом залежно від конкретної ситуації. Наприклад, під час в'їзду до Великої Британії з континентальної Європи водій зможе миттєво адаптуватися до зміни сторони руху.

У гоночних умовах подібне рішення теоретично могло б дати перевагу на трасах з переважанням правих чи лівих поворотів – водій міг би пересідати ближче до апексу залежно від напрямку повороту. А під час тривалих подорожей друге кермо дозволило б змінювати водія без необхідності зупиняти автомобіль.

Патент Ferrari на суперкар із двома кермами

Не перша подібна ідея Ferrari

Раніше італійський виробник уже подавав заявки на схожі рішення – зокрема, системи з можливістю переміщення керма та педального вузла в межах одного кокпіту. Втім, нинішній патент пропонує значно радикальніший підхід із двома повністю незалежними посадковими місцями.

Варто зазначити, що концепції з двома кокпітами (без подвійного керування) вже демонстрували інші виробники – зокрема, Ferrari Monza SP2 та Aston Martin V12 Speedster. Наразі жодної офіційної інформації про можливий серійний випуск автомобіля з такою конструкцією не надходило: як і більшість патентів, ця розробка цілком може залишитися лише інженерною концепцією на папері.

Раніше повідомлялося, що колишнього керівника Формули-1 Берні Екклстоуна затримали в аеропорту Португалії через рушницю, яку він віз для участі у змаганнях зі стендової стрільби – за його словами, у нього не виявилося необхідних документів на зброю.

Крім того, Dacia представила нове покоління електромобіля Spring 2027:модель стала більшою, перейшла з класу SUV у сегмент міських хетчбеків, отримала нову платформу і тепер вироблятиметься безпосередньо в Європі.

Також повідомлялося, що німецький виробник преміальних автомобілів Audi представив компактний електричний кросовер A2 e-tron.