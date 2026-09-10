Cмесь дирижабля, самолета и вертолета: крупнейший в мире летательный аппарат поступит в армию США

На вооружение армии США поступит усовершенствованный гибридный летательный аппарат Airlander, который является крупнейшим в мире.

Sentinel Hawk, а именно так он называется, представляет собой смесь дирижабля, самолета и вертолета, предназначенный для выполнения задач вооруженных сил США, пишет Autoevolution. Это специализированная военная модификация гибридного дирижабля Airlander 10.

Поставкой Sentinel Hawk займется одноименное совместное предприятие, созданное британской компанией HAV (Hybrid Air Vehicles) — разработчиком Airlander — и американской фирмой WepTac A.G.

К потенциалу этого гиганта Пентагон проявил интерес еще в 2024 году, приняв решение продлить проект научно-исследовательского сотрудничества с HAV, начатый годом ранее.

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Компания BAE Systems также сотрудничала с британским разработчиком, изучая возможности военного применения Airlander.

На этот раз для производства и поставки модифицированной версии Airlander американским военным создается полноценное совместное предприятие. Партнером HAV выступает компания Weapons & Tactics Alliance Group (WepTac A.G.), принадлежащая ветеранам и имеющая офисы в Рочестере (штат Нью-Йорк) и Ларго (штат Флорида). Она зарекомендовала себя как генеральный подрядчик в сфере обороны, работающий непосредственно с правительственными структурами.

Sentinel Hawk: в чем его особенность

Усовершенствованный Airlander официально называют вариантом для выполнения боевых задач. Его характеризуют как "беспрецедентный авиационный ресурс" для вооруженных сил США.

Благодаря тому, что он может долго находится в воздухе, этот апарат идеально подходит для выполнения задач разведки, наблюдения и сбора данных в режиме постоянного дежурства. Sentinel Hawk сочетает в себе высокую грузоподъемность с автономностью, гибкостью в выборе инфраструктуры и экологичностью.

Размеры Sentinel Hawk впечатляют. Если длина прототипа была 92 метра, то серийная гражданская и военные версии оптимизированы до 98 метров. В ширину он 43,5 метра, а его высота — 26 метров.

Габариты и объем Airlander 10 позволяют размещать на борту тяжелые и сложные системы: от оборудования для вычислений и связи в условиях противодействия противника до аппаратуры разведки и наблюдения.

Этот крупногабаритный летательный аппарат способен находиться в воздухе до пяти суток и может эксплуатироваться практически на любой ровной поверхности, включая водную гладь. Конструкция дирижабля Airlander 10 также обеспечивает значительное снижение расхода топлива и сокращение выбросов CO2 на величину до 75%.

Что касается дальности полета, то платформа HAV рассчитана на транспортировку до 10 тонн полезной нагрузки на расстояние до 3700 км.

Планируется выпуск 10 аппаратов Sentinel Hawk в год.

Напомним, НАТО испытывает беспилотный дирижабль для морского наблюдения.

Также сообщалось, что в прошлом году Китай запустил инновационный дирижабль-"ветряк".