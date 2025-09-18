Размером с автобус: НАТО испытывает беспилотный дирижабль для морского наблюдения (видео)
У берегов Португалии проходит серия испытательных полетов беспилотного дирижабля Kelluu LTA, работающего на водороде. Цель — оценить его потенциал для постоянного наблюдения за морской обстановкой и обеспечения ситуационной осведомленности НАТО.
Полеты дирижабля являются частью ежегодных экспериментальных учений REPMUS 25 и DYMS 25, которые проводятся Альянсом для тестирования передовых робототехнических и автономных технологий. Об этом пишут обозреватели The War Zone. Помимо дирижабля, НАТО испытывает беспилотные надводные и подводные аппараты, а также другие воздушные платформы.
Дирижабль, длиной около 12 метров, способен находиться в воздухе до 12 часов, не производит выбросов и работает практически бесшумно. Он оснащается электрооптическими/инфракрасными камерами и пассивными сенсорами для обнаружения электромагнитных излучений, что делает его эффективным инструментом наблюдения в районах без развитой инфраструктуры.
Интерес к таким системам вырос после серии атак на подводные кабели в Балтийском море, в которых подозревались Китай и Россия. Эти инциденты подтолкнули НАТО к запуску операции "Балтийский страж", направленной на круглосуточное наблюдение и быстрое реагирование на подозрительные действия судов.
Аналитики отмечают, что беспилотные дирижабли потенциально могут закрыть пробел между спутниковым мониторингом и пилотируемой авиацией, обеспечивая недорогую и длительную разведку на низких высотах.
Возвращение к дирижаблям: глобальный тренд
Концепция применения аппаратов легче воздуха для патрулирования не нова — ее активно использовали еще в Первую и Вторую мировые войны. Сегодня к подобным системам возвращаются США, Китай и другие страны. В частности, китайцы строят крупные ангары для высотных военных дирижаблей, которые могут выполнять функции от разведки до раннего предупреждения о ракетных пусках.Важно
Испытания Kelluu LTA уже вызвали интерес военных: в июне финские ВВС впервые привлекли дирижабль к учениям Atlantic Trident 25, где подтвердили ценность его низковысотной разведки для дополнения данных с более дорогих платформ.
Kelluu примет участие и в будущих мероприятиях, включая эксперимент НАТО по цифровой инфраструктуре (DiBaX) в Латвии и программу ускорения DIANA, где дирижабль будет оцениваться на предмет интеграции ИИ для обнаружения целей и принятия решений.
В заключение аналитики добавили, что хотя график внедрения технологий еще не определен, растущий интерес союзников показывает, что НАТО серьезно рассматривает возможность использования беспилотных военных дирижаблей для защиты критической инфраструктуры и усиления морского патрулирования.
Ранее сообщалось, что в России планируют возродить эпоху военных дирижаблей на фоне кризиса гражданской авиации, вызванного войной и западными санкциями. Власти приняли программу по разработке и использованию этих аппаратов для перевозки грузов в труднодоступные районы Арктики.