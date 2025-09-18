Розміром з автобус: НАТО випробовує безпілотний дирижабль для морського спостереження (відео)

Біля берегів Португалії проходить серія випробувальних польотів безпілотного дирижабля Kelluu LTA, що працює на водні. Мета — оцінити його потенціал для постійного спостереження за морською обстановкою і забезпечення ситуаційної обізнаності НАТО.

Польоти дирижабля є частиною щорічних експериментальних навчань REPMUS 25 і DYMS 25, які проводяться Альянсом для тестування передових робототехнічних і автономних технологій. Про це пишуть оглядачі The War Zone. Крім дирижабля, НАТО випробовує безпілотні надводні та підводні апарати, а також інші повітряні платформи.

Дирижабль, завдовжки майже 12 метрів, здатний перебувати в повітрі до 12 годин, не виробляє викидів і працює практично безшумно. Він оснащується електрооптичними/інфрачервоними камерами і пасивними сенсорами для виявлення електромагнітних випромінювань, що робить його ефективним інструментом спостереження в районах без розвиненої інфраструктури.

Інтерес до таких систем зріс після серії атак на підводні кабелі в Балтійському морі, в яких підозрювали Китай і Росію. Ці інциденти підштовхнули НАТО до запуску операції "Балтійський страж", спрямованої на цілодобове спостереження і швидке реагування на підозрілі дії суден.

Аналітики зазначають, що безпілотні дирижаблі потенційно можуть закрити прогалину між супутниковим моніторингом і пілотованою авіацією, забезпечуючи недорогу і тривалу розвідку на низьких висотах.

Повернення до дирижаблів: глобальний тренд

Концепція застосування апаратів, легших за повітря, для патрулювання не нова — її активно використовували ще в Першу і Другу світові війни. Сьогодні до подібних систем повертаються США, Китай та інші країни. Зокрема, китайці будують великі ангари для висотних військових дирижаблів, які можуть виконувати функції від розвідки до раннього попередження про ракетні пуски.

Випробування Kelluu LTA вже викликали інтерес військових: у червні фінські ВПС уперше залучили дирижабль до навчань Atlantic Trident 25, де підтвердили цінність його низьковисотної розвідки для доповнення даних з більш дорогих платформ.

Kelluu візьме участь і в майбутніх заходах, зокрема в експерименті НАТО з цифрової інфраструктури (DiBaX) у Латвії та програмі прискорення DIANA, де дирижабль оцінюватимуть щодо інтеграції ШІ для виявлення цілей і ухвалення рішень.

На закінчення аналітики додали, що хоча графік упровадження технологій ще не визначено, дедалі більший інтерес союзників показує, що НАТО серйозно розглядає можливість використання безпілотних військових дирижаблів для захисту критичної інфраструктури та посилення морського патрулювання.

Раніше повідомлялося, що в Росії планують відродити епоху військових дирижаблів на тлі кризи цивільної авіації, викликаної війною і західними санкціями. Влада ухвалила програму з розроблення та використання цих апаратів для перевезення вантажів у важкодоступні райони Арктики.