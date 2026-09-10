Суміш дирижабля, літака та вертольота: найбільший у світі літальний апарат надійде до армії США

На озброєння армії США надійде вдосконалений гібридний літальний апарат Airlander, що є найбільшим у світі.

Sentinel Hawk, саме так він називається, являє собою поєднання дирижабля, літака та вертольота, призначений для виконання завдань збройних сил США, пише Autoevolution. Це спеціалізована військова модифікація гібридного дирижабля Airlander 10.

Постачанням Sentinel Hawk займатиметься однойменне спільне підприємство, створене британською компанією HAV (Hybrid Air Vehicles) — розробником Airlander — та американською фірмою WepTac A.G.

Пентагон зацікавився потенціалом цього гіганта ще у 2024 році, ухваливши рішення продовжити проект науково-дослідницької співпраці з HAV, розпочатий роком раніше.

Компанія BAE Systems також співпрацювала з британським розробником, вивчаючи можливості військового застосування Airlander.

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Цього разу для виробництва та постачання модифікованої версії Airlander для американських військових створюється повноцінне спільне підприємство. Партнером HAV виступає компанія Weapons & Tactics Alliance Group (WepTac A.G.), що належить ветеранам і має офіси в Рочестері (штат Нью-Йорк) та Ларго (штат Флорида). Вона зарекомендувала себе як генеральний підрядник у сфері оборони, що працює безпосередньо з урядовими структурами.

Sentinel Hawk: у чому його особливість

Удосконалений Airlander офіційно називають варіантом для виконання бойових завдань. Його характеризують як "безпрецедентний авіаційний ресурс" для збройних сил США.

Завдяки тому, що він може тривалий час перебувати в повітрі, цей апарат ідеально підходить для виконання завдань розвідки, спостереження та збору даних у режимі постійного чергування. Sentinel Hawk поєднує в собі високу вантажопідйомність з автономністю, гнучкістю у виборі інфраструктури та екологічністю.

Розміри Sentinel Hawk вражають. Якщо довжина прототипу становила 92 метри, то серійні цивільні та військові версії мають довжину 98 метрів. Його ширина становить 43,5 метра, а висота — 26 метрів.

Габарити та об’єм Airlander 10 дають змогу розміщувати на борту важкі та складні системи: від обладнання для обчислень і зв’язку в умовах протидії супротивника до апаратури розвідки та спостереження.

Цей великогабаритний літальний апарат здатний перебувати в повітрі до п’яти діб і може експлуатуватися практично на будь-якій рівній поверхні, включаючи водну гладь. Конструкція дирижабля Airlander 10 також забезпечує значне зниження витрати палива та скорочення викидів CO₂ на 75%.

Що стосується дальності польоту, то платформа HAV розрахована на транспортування до 10 тонн корисного навантаження на відстань до 3700 км.

Планується випускати 10 апаратів Sentinel Hawk на рік.

Нагадаємо, що НАТО проводить випробування безпілотного дирижабля для морського спостереження.

Також повідомлялося, що минулого року Китай запустив інноваційний дирижабль-"вітряк".