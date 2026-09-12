Премиальный брат RAV4: представлен новый кроссовер Lexus NX 2027 (видео)

Кроссовер Lexus NX прошел плановое обновление. Он изменился как снаружи, так и внутри, а также получил усовершенствованные силовые установки.

Новый Lexus NX начнёт поступать в продажу с конца 2026 года, а в Европе появится весной. Подробности о новинке были опубликованы на сайте японского производителя.

Модернизированный кроссовер Lexus NX можно отличить по обновленной передней части с безрамной решеткой радиатора, стреловидными адаптивными фарами и дополнительными воздухозаборниками. Сзади изменили задние фонари.

Как и раньше, в линейке представлена версия F-Sport с более агрессивным дизайном, чёрным глянцевым декором и 20-дюймовыми литыми дисками.

Кроссовер отличается новой передней частью Фото: Lexus

Салон Lexus NX 2027 претерпел более существенные изменения: в него установили новый руль, приборную панель и центральную консоль. Кроссовер получил обновленную цифровую приборную панель и более крупный 14-дюймовый тачскрин. Кроме того, улучшили отделку и шумоизоляцию.

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Модель предлагается исключительно в гибридных версиях Фото: Lexus

Базовая комплектация включает электропривод двери багажника, камеру, усовершенствованный комплекс систем безопасности Lexus Safety System+, электрическую регулировку и подогрев передних сидений и рулевого колеса.

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Самый дорогой вариант F Sport включает кожаный салон, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, вентиляцию передних и подогрев задних сидений.

Салон Lexus NX — совершенно новый Фото: Lexus

Новый Lexus NX дебютировал исключительно в гибридных версиях. В Европе будут продаваться 2,5-литровые модели: 199-сильный гибрид Lexus NX350h и 307-сильный плагин-гибрид NX450h+. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а запас хода на электротяге составляет 100 км благодаря более ёмкой батарее на 23 кВт∙ч.

Lexus NX F Sport Фото: Lexus

На других рынках также будут предлагаться 2,5-литровый гибрид Lexus NX мощностью 245 сил и 2,0-литровый гибрид мощностью 197 сил. Силовые установки уже знакомы по собрату Toyota RAV4, с которым Lexus NX делит платформу.

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