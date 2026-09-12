Преміальний брат RAV4: представлено новий кросовер Lexus NX 2027 (відео)

Кросовер Lexus NX пройшов планове оновлення. Він змінився зовні та всередині, а також отримав удосконалені силові установки.

Новий Lexus NX почне виходити на ринок із кінця 2026 року, а в Європі з’явиться навесні. Подробиці новинки розкрили на сайті японського виробника.

Відрізнити модернізований кросовер Lexus NX можна за новою передньою частиною з безрамковою решіткою радіатора, стріловидними адаптивними фарами та додатковими повітрозбірниками. Ззаду змінили ліхтарі.

Як і раніше, в лінійці є версія F-Sport з агресивнішим дизайном, чорним глянцевим декором та 20-дюймовими литими дисками.

Кросовер вирізняється новою передньою частиною Фото: Lexus

Салон Lexus NX 2027 зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо, передню панель і центральну консоль. Кросовер отримав оновлений цифровий щиток приладів та більший 14-дюймовий тачскрін. Крім того, покращили оздоблення і шумоізоляцію.

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Модель пропонують виключно в гібридних версіях Фото: Lexus

Базова комплектація включає електропривід дверей багажника, камеру, вдосконалений комплекс систем безпеки Lexus Safety System+, електричне регулювання та обігрів передніх сидінь і керма.

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Найдорожчий варіант F Sport додає шкіряний салон, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, вентиляцію передніх і підігрів задніх сидінь.

Салон Lexus NX — повністю новий Фото: Lexus

Новий Lexus NX дебютував виключно в гібридних версіях. В Європі продаватимуть 2,5-літрові моделі: 199-сильний гібрид Lexus NX350h та 307-сильний плагін-гібрид NX450h+. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 6,1 с, а запас ходу на електротязі становить 100 км завдяки більшій батареї на 23 кВт∙год.

Lexus NX F Sport Фото: Lexus

На інших ринках також запропонують 2,5-літровий 245-сильний та 2,0-літровий 197-сильний гібриди Lexus NX. Силові установки знайомі за побратимом Toyota RAV4, з яким Lexus NX ділить платформу.

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