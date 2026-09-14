В стиле IKEA: в Бельгии выпустили оригинальный электробайк-конструктор (видео)

Бельгийский стартап ANY Mobility представил свой первый электромотоцикл LUV1. Его особенность — модульная конструкция, позволяющая подобрать идеальную конфигурацию.

Электробайк ANY LUV1 дебютировал на Неделе дизайна в Милане и поступит в производство с конца 2027 года. Его цена составит примерно 7–10 тысяч евро, сообщает сайт Ride Apart.

Новый ANY LUV1 — "зеленая" альтернатива 125-кубовым бензиновым мотоциклам. Его особенностью является модульная конструкция — как у мебели IKEA.

Покупатель сможет настроить ANY LUV1 под свои потребности. В частности, можно выбрать городскую версию или кроссоверную версию с усиленной подвеской и внедорожными шинами.

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Также предлагаются три варианта ветрового стекла, различные варианты сидений, а также съемные боксы и сумки. В центральной секции (там, где у бензиновых мотоциклов находится двигатель) можно оборудовать 120-литровый багажник с пластиковыми или прозрачными дверцами или установить специальную корзину для перевозки животных.

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Электробайк можно подготовить к бездорожью Для электромотоцикла доступен багажник с прозрачными дверцами ANY LUV1 можно оснастить корзиной для животных

Электробайк ANY LUV1 массой 160 кг оснащен двигателем мощностью 14,7 к. с. (11 кВт) и способен развивать скорость до 100 км/ч. Две съемные батареи общей ёмкостью 13 кВт∙ч обеспечивают запас хода до 140 км, а их зарядка от домашней электросети занимает от 2,5 до 4 часов.

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