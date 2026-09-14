У стилі IKEA: у Бельгії випустили оригінальний електробайк-конструктор (відео)

Бельгійський стартап ANY Mobility презентував свій перший електромотоцикл LUV1. Його особливість — модульна конструкція, яка дозволяє підібрати ідеальну конфігурацію.

Електробайк ANY LUV1 дебютував на Тижні дизайну в Мілані та надійде у виробництво з кінця 2027 року. Його ціна складе приблизно 7-10 тисяч євро, повідомляє сайт Ride Apart.

Новий ANY LUV1 – "зелена" альтернатива 125-кубовим бензиновим мотоциклам. Його особливістю є модульна конструкція – як у меблів IKEA.

Покупець зможе сконфігурувати ANY LUV1 під свої потреби. Зокрема, можна обрати міський варіант або кросову версію з посиленою підвіскою та позашляховими шинами.

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Також пропонують три варіанти вітрового скла, різні варіанти сидіння, а також знімні бокси та сумки. У центральній секції (там, де в бензинових мотоциклів двигун) можна обладнати 120-літровий багажник із пластиковими або прозорими дверима чи встановити спеціальний кошик для перевезення тварин.

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Електробайк ANY LUV1 масою 160 кг оснащений мотором потужністю 14,7 к. с. (11 кВт) та здатен розвивати 100 км/год. Дві знімні батареї загальною ємністю 13 кВт∙год забезпечують запас ходу до 140 км, а їх зарядка від домашньої електромережі займає від 2,5 до 4 годин.

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