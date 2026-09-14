850-сильный гигант: раскрыты подробности самого дорогого авто от Huawei (фото)

Линейка марки Avatr пополнится новой флагманской моделью T09. Премиальный семейный кроссовер будет оснащен электрифицированными силовыми установками мощностью до 857 сил.

Новый Avatr T09 появится на рынке до конца года и станет самой дорогой моделью бренда, созданного корпорациями Huawei, Changan и CATL. Подробности о кроссовере были опубликованы на сайте Autohome.

Avatr T09 совсем не похож на своих обтекаемых собратьев, ведь он отличается угловатым дизайном и имеет классический двуобъемный силуэт с высоким капотом. Широкая радиаторная решетка сочетается с оригинальными С-образными фарами. Для модели будут предлагаться двухцветная окраска и оригинальный декор.

Avatr T09 будет предлагаться в версиях мощностью 666 и 857 сил Фото: Huawei

Размеры Avatr T09 2027:

длина — 5285 мм;

ширина — 2025 мм;

высота — 1820 мм;

колесная база — 3150 мм;

масса — 2880–3035 кг.

В салоне Avatr T09 на передней панели установлены три экрана. Также известно, что автомобиль будет шестиместным, а базовая комплектация будет включать 21-дюймовые диски, систему полуавтономного вождения и видеорегистратор.

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На передней панели установлены три экрана Фото: Huawei

Кроссовер Avatr T09 будет выпускаться в полноприводных плагин-гибридных модификациях. Базовая версия будет оснащена 1,5-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами, которые в сумме развивают 666 сил. Средний расход топлива составляет 6,5 л на 100 км.

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2,0-литровую версию дополнили тремя электромоторами, а суммарная мощность составляет 857 к. с. Такой кроссовер Avatr T09 расходует 7 л на 100 км.

Кроссовер способен пройти 300–330 км на электротяге Фото: Huawei

Максимальная скорость всех Avatr T09 ограничена 220 км/ч. Мощная батарея ёмкостью 71,2 кВт∙ч позволяет преодолевать 300–330 км на электротяге. Кроссовер получил пневмоподвеску и управляемые задние колеса, которые позволяют ездить боком.

Кстати, недавно появились первые кроссоверы Xiaomi с бензиновым двигателем, и их активно раскупают.

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