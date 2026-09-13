Раскупают как горячие пирожки: в продажу поступили первые Xiaomi с бензиновым мотором (фото)

Новые кроссоверы Xiaomi Skynomad вышли на рынок. Спрос на электрифицированные семейные модели с запасом хода до 1700 км оказался очень высоким.

Семейство Xiaomi Skynomad поступило в продажу в Китае, однако ещё до этого на кроссоверы поступило более 100 000 предварительных заказов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Xiaomi Skynomad N90 достигает 5,3 м в длину Фото: Xiaomi

Цена на Xiaomi Skynomad начинается от 209 900 юаней ($31 300) за стандартный 4,96-метровый кроссовер N70. Удлиненный 5,3-метровый Xiaomi Skynomad N90 стоит от 269 900 юаней ($39 700), а за 299 900 юаней ($44 100) предлагают дом на колёсах с подъёмной крышей.

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Skynomad — первые автомобили Xiaomi с ДВС

Кроссоверы Xiaomi Skynomad N70 и N90 — первые модели, построенные на новой архитектуре Kunlun. Они отличаются сдержанным угловатым дизайном.

4,96-метровый Xiaomi Skynomad N70 Фото: Xiaomi

В салоне установлены узкая цифровая приборная панель и большой 16,1-дюймовый тачскрин, а также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Новый Xiaomi Skynomad N70 — пятиместный, а вот N90 доступен и в семиместном исполнении. Объем багажника в удлиненной модели составляет 577–1831 л.

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В обеих версиях передние сиденья можно развернуть и установить в салоне столик, превратив автомобиль в мобильный офис или столовую. Кроме того, есть возможность расложить кресла и обустроить спальные места.

Xiaomi Skynomad довольно хорошо оснащены Фото: Xiaomi

Во всех моделях Xiaomi Skynomad сиденья первого и второго рядов также оснащены электроприводом, вентиляцией и функцией массажа. Кроме того, в комплектацию входит аудиосистема с 25 динамиками, холодильник, камеры кругового обзора и система полуавтономного вождения. Xiaomi Skynomad N90 получил пневмоподвеску, а вот для N70 это опция.

Skynomad — первые автомобили Xiaomi с бензиновым двигателем: 1,5-литровая 152-сильная турбочетверка выполняет роль генератора в плагин-гибридной установке. Xiaomi Skynomad N70 предлагается в переднеприводной 286-сильной и полноприводной 422-сильной модификациях, а вот N90 доступен только в более мощном варианте.

Передние сиденья можно развернуть и раскласть столик Фото: Xiaomi

Средний расход топлива составляет 5,7–6,3 л/100 км, в зависимости от версии. 286-сильная версия комплектуется аккумулятором емкостью 52 кВт∙ч, который позволяет проехать 284 км в электрическом режиме.

Xiaomi Skynomad мощностью 422 сильных оснащены батареей емкостью 76 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 505 км в модели N70 и 464 км — в модели N90. В целом на бензине и электричестве кроссоверы могут проехать 1351–1705 км. Примечательно, что на батарею предоставляется пожизненная гарантия.

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