Розкуповують як гарячі пиріжки: у продаж надійшли перші Xiaomi з бензиновим мотором (фото)

Нові кросовери Xiaomi Skynomad вийшли на ринок. Попит на електрифіковані сімейні моделі з запасом ходу до 1700 км виявився дуже високим.

Сімейство Xiaomi Skynomad надійшло у продаж у Китаї, проте ще до цього кросовери зібрали понад 100 000 попередніх замовлень. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Xiaomi Skynomad N90 сягає 5,3 м завдовжки Фото: Xiaomi

Ціна Xiaomi Skynomad стартує з 209 900 юанів ($31 300) за стандартний 4,96-метровий кросовер N70. Подовжений 5,3-метровий Xiaomi Skynomad N90 коштує від 269 900 юанів ($39 700), а за 299 900 юанів ($44 100) пропонують дім на колесах із дахом, що піднімається.

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Skynomad — перші автомобілі Xiaomi з ДВЗ

Кросовери Xiaomi Skynomad N70 і N90 — перші моделі, збудовані на новій архітектурі Kunlun. Вони вирізняються стриманим кутастим дизайном.

4,96-метровий Xiaomi Skynomad N70 Фото: Xiaomi

У салоні встановлені вузький цифровий щиток приладів та великий 16,1-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Новий Xiaomi Skynomad N70 є п'ятимісним, а от N90 — доступний і в семимісному виконанні. Об'єм багажника в подовженій моделі становить 577-1831 л.

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В обох версіях передні сидіння можна розвернути та встановити в салоні столик, перетворивши авто на мобільний офіс чи їдальню. Крім того є можливість розкласти крісла та утворити спальні місця.

Xiaomi Skynomad доволі багато оснащені Фото: Xiaomi

У всіх Xiaomi Skynomad сидіння першого і другого рядів також мають електропривід, вентиляцію і масаж. Також комплектація включає акустику з 25 динаміками, холодильник, камери кругового огляду та систему напівавтономного руху. Xiaomi Skynomad N90 отримав пневмопідвіску, а от для N70 це опція.

Skynomad — перші автомобілі Xiaomi з бензиновим двигуном: 1,5-літрова 152-сильна турбочетвірка виконує роль генератора в плагін-гібридній установці. Xiaomi Skynomad N70 пропонують у передньопривідній 286-сильній та повнопривідній 422-сильній модифікаціях, а от N90 доступний лише у потужнішому варіанті.

Передні сидіння можна розвернути та розкласти столик Фото: Xiaomi

Середня витрата пального становить 5,7-6,3 л/100 км, залежно від версії. 286-сильний варіант комплектують батареєю ємністю 52 кВт∙год, яка дозволяє проїхати 284 км в електричному режимі.

422-сильні Xiaomi Skynomad мають більшу батарею на 76 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 505 км в N70 і 464 км — в N90. Загалом на бензині та електриці кросовери можуть проїхати 1351-1705 км. Примітно, що на батарею дається довічна гарантія.

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