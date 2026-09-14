850-сильний велетень: розкрито подробиці найдорожчого авто від Huawei (фото)
Лінійку марки Avatr поповнить нова флагманська модель T09. Преміальний сімейний кросовер отримає електрифіковані установки потужністю до 857 сил.
Новий Avatr T09 вийде на ринок до кінця року і стане найдорожчою моделлю бренду, створеного корпораціями Huawei, Changan і CATL. Подробиці кросовера розкрили на сайті Autohome.
Avatr T09 зовсім не схожий на своїх обтічних побратимів, адже вирізняється кутастим дизайном і має класичний двооб'ємний силует із високим капотом. Широка радіаторна решітка поєднується з оригінальними С-подібними фарами. Для моделі пропонуватимуть двоколірне забарвлення та оригінальний декор.
Розміри Avatr T09 2027:
- довжина — 5285 мм;
- ширина — 2025 мм;
- висота — 1820 мм;
- колісна база — 3150 мм;
- маса — 2880-3035 кг.
У салоні Avatr T09 на передній панелі встановлено три екрани. Також відомо, що авто буде шестимісним, а базова комплектація включатиме 21-дюймові диски, систему напівавтономного руху та відеореєстратор.
Кросовер Avatr T09 випускатимуть у повнопривідних плагін-гібридних модифікаціях. Базовий варіант матиме 1,5-літровий турбодвигун та два електромотори, які разом розвивають 666 сил. Середня витрата пального становить 6,5 л на 100 км.Важливо
2,0-літрову версію доповнили трьома електромоторами, а сумарна віддача становить 857 к. с. Такий кросовер Avatr T09 витрачає 7 л на 100 км.
Максимальна швидкість усіх Avatr T09 обмежена на 220 км/год. Велика батарея ємністю 71,2 кВт∙год дозволяє подолати 300-330 км на електротязі. Кросовер отримав пневмопідвіску та керовані задні колеса, які дозволяють їздити боком.
До речі, нещодавно вийшли перші кросовери Xiaomi з бензиновим двигуном і їх активно розкуповують.
Також Фокус розповідав про 970-сильний кросовер Avatr.