В Украине появился недорогой электрокроссовер FIAT с запасом хода более 400 км (фото)

В Киеве сфотографировали новый FIAT 600e. Это первый серийный электрокроссовер итальянской марки.

Кроссовер FIAT 600 недавно был официально представлен на украинском рынке. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль FIAT 600e официально продается в Украине Фото: Topcars UA

FIAT 600 возродили в 2023 году, причём в формате компактного кроссовера. Как и более младшие модели FIAT 500 и 500X, он выполнен в ретростиле: у него плавные формы кузова и большие круглые фары. В салоне классические черты сочетаются с современными дисплеями.

4,17-метровый кроссовер FIAT 600 является собратом Jeep Avenger и Opel Mokka, поскольку использует с ними общую платформу. Электромобиль FIAT 600e оснащён 156-сильным двигателем и батареей ёмкостью 54 кВт∙ч. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 9 с и развивать скорость до 150 км/ч, а его запас хода составляет 409 км.

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Цена FIAT 600e составляет 1 470 000 гривен. Комплектация включает бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев сидений, электроприводы сиденья водителя и дверей багажника, камеру, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

В салоне классический стиль сочетается с современными экранами Фото: Stellantis

Кроме того, в Украине доступна и 1,2-литровая 145-сильная версия модели с "мягкой" гибридной установкой. Её цена начинается от 1 199 000 гривен, а комплектация несколько скуднее.

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