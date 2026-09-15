В Україні з'явився недорогий електрокросовер FIAT із запасом ходу понад 400 км (фото)

У Києві сфотографували новий FIAT 600e. Це перший серійний електрокросовер італійської марки.

Кросовер FIAT 600 віднедавна представлений на українському ринку офіційно. Його фото з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електричний FIAT 600e офіційно продається в Україні Фото: Topcars UA

FIAT 600 відродили у 2023 році, причому у форматі компактного кросовера. Як і молодші FIAT 500 та 500X, він витриманий у ретростилі: у нього плавні форми кузова та великі круглі фари. У салоні класичні риси поєднуються з сучасними дисплеями.

4,17-метровий кросовер FIAT 600 є побратимом Jeep Avenger та Opel Mokka, адже ділить із ними платформу. Електромобіль FIAT 600e оснащений 156-сильним мотором та батареєю на 54 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9 с і розвинути 150 км/год, а його запас ходу становить 409 км.

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Ціна FIAT 600e становить 1 470 000 гривень. Комплектація включає безключовий доступ, клімат-контроль, підігрів сидінь, електроприводи крісла водія і дверей багажника, камеру, датчики дощу та світла, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

У салоні класичний стиль поєднується з сучасними екранами Фото: Stellantis

Крім того, в Україні доступний і 1,2-літровий 145-сильний варіант моделі з "м’якою" гібридною установкою. Він коштує від 1 199 000 гривень і має дещо бідніше оснащення.

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