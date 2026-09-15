Их выпустили всего 350: редкий спорткар 70-х за $100 000 простоял 45 лет на улице (видео)

В США обнаружили заброшенный купе Plymouth GTX 1970 года выпуска. Это раритетное авто оснащено мощным 390-сильным двигателем V8.

Этот Plymouth GTX V-Code нашли в штате Техас, где он простоял на улице 45 лет. О нём рассказали в видео на YouTube-канале Mopars 5150.

Установлено, что первый владелец эксплуатировал автомобиль до 1981 года, а затем решил обновить его и отдал знакомому механику. Однако впоследствии в течение года оба американца внезапно скончались, и никому не принадлежащий автомобиль остался стоять на улице под навесом.

Редкая машина нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Конечно, сейчас Plymouth GTX 1970 года нуждается в реставрации, ведь его кузов ржавый, а яркая салатовая краска облупилась. Салон автомобиля частично разобран, однако отдельные его детали сохранились довольно хорошо. Модель позиционировалась как премиальная, поэтому внутреннее убранство у неё лучше, чем у большинства масл-каров того времени.

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Восстанавливать Plymouth GTX V-Code имеет смысл, ведь это редкая версия модели с 7,2-литровым 390-сильным V8 с тремя карбюраторами и 4-ступенчатой механической коробкой передач. В 1970 году было собрано всего 350 таких купе, и сейчас их цена может достигать 100 000 долларов.

Купе оснащено 7,2-литровым V8 мощностью 390 си Фото: скриншот / YouTube

7,2-литровый Plymouth GTX V-Code способен разгоняться до 100 км/ч за 6 с и развивать скорость свыше 200 км/ч.

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