Їх випустили лише 350: рідкісний спорткар 70-х за $100 000 простояв 45 років на вулиці (відео)

У США виявили занедбане купе Plymouth GTX 1970 року. Раритетне авто оснащене величезним 390-сильним V8.

Цей Plymouth GTX V-Code знайшли у штаті Техас, де воно простояло на вулиці 45 років. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Mopars 5150.

Встановлено, що перший власник експлуатував авто до 1981 року, а потім вирішив оновити його та віддав знайомому механіку. Утім, потім упродовж року обоє американців раптово пішли з життя і нічийне авто залишилося стояти надворі під навісом.

Рідкісне авто потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Звісно, тепер Plymouth GTX 1970 року потребує реставрації, адже його кузов іржавий, а яскрава салатова фарба облущилася. Салон авто частково розібраний, проте окремі його деталі доволі непогано збереглися. Модель позиціонували як преміальну, тому внутрішнє оздоблення у неї краще, аніж у більшості масл-карів того часу.

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Відновлювати Plymouth GTX V-Code є сенс, адже це рідкісна версія моделі з 7,2-літровим 390-сильним V8 з трьома карбюраторами та 4-ступінчастою механічною КПП. У 1970 році зібрали всього 350 таких купе і зараз їх ціна може сягати 100 000 доларів.

Купе оснащене 7,2-літровим 390-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

7,2-літровий Plymouth GTX V-Code здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути понад 200 км/год.

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