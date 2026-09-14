Постапокаліптичний ексклюзив: авто Шаленого Макса запускають у виробництво (відео)

Поціновувачі фільмів про Шаленого Макса зможуть придбати його автомобілі. Їх випустять лімітованою серією.

Виробництво авто Шаленого Макса налагодила австралійська компанія Mad Max Factory. Проєкт уже отримав схвалення від режисера усіх фільмів франшизи Джорджа Міллера та продюсера Дага Мітчелла. Про це повідомляє сайт Autoblog.

Усього випустять 25 авто з постапокаліптичного світу фільмів Божевільного Макса, причому запропонують різні моделі. Зокрема, відтворили шість моделей із першої частини фільму, три – з "Шалений Макс 2: Воїн дороги", вісім – із "Шалений Макс: Дорога гніву" та три – з "Фуріоза: Шалений Макс. Сага".

Покупцям пропонують кілька версій Ford Falcon Interceptor Шаленого Макса

Переважна більшість авто – різні версії знаменитого "Перехоплювача" (Interceptor) на базі Ford Falcon 1973 року. Такі авто Шаленого Макса коштують 283 000 доларів.

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Інші моделі доступніші – від $140 000. В їх основі лежать Dodge Charger, Ford V8, Holden FX, Plymouth Valiant та Volkswagen Beetle.

Ford V8 Plymouth Valiant Dodge Charger Volkswagen Beetle

Усі авто з кіно про Божевільного Макса відтворені до найменших деталей. Їх творці зазначають, що вони передаватимуть дух фільмів, тому їх навмисно роблять агресивними, шумними і грубими. Виготовлення однієї машини займатиме від 6 до 18 місяців.

До речі, нещодавно у виробництво повернули знаменитий суперкар Ferrari 90-х.

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