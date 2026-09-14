Постапокалиптический эксклюзив: авто Безумного Макса запускают в производство (видео)

Любители фильмов о Безумном Максе смогут приобрести его автомобили. Они будут выпущены ограниченной серией.

Производство авто Безумного Макса наладила австралийская компания Mad Max Factory. Проект уже получил одобрение режиссёра всех фильмов франшизы Джорджа Миллера и продюсера Дага Митчелла. Об этом сообщает сайт Autoblog.

Всего будет выпущено 25 автомобилей из постапокалиптического мира фильмов о Безумном Максе, причем будут представлены различные модели. В частности, воссоздали шесть моделей из первой части фильма, три — из "Безумный Макс 2: Воин дороги", восемь — из "Безумный Макс: Дорога гнева" и три — из "Фуриоза: Безумный Макс. Сага".

Покупателям предлагают несколько версий Ford Falcon Interceptor из фильма "Безумный Макс"

Подавляющее большинство автомобилей — различные версии знаменитого "Перехватчика" (Interceptor) на базе Ford Falcon 1973 года. Такие машины из фильма "Безумный Макс" стоят 283 000 долларов.

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Другие модели более доступны — от 140 000 долларов. В их основе лежат Dodge Charger, Ford V8, Holden FX, Plymouth Valiant и Volkswagen Beetle.

Ford V8 Plymouth Valiant Dodge Charger Volkswagen Beetle

Все автомобили из фильмов о Безумном Максе воссозданы до мельчайших деталей. Их создатели отмечают, что они будут передавать дух фильмов, поэтому их специально делают агрессивными, шумными и грубыми. Изготовление одной машины займет от 6 до 18 месяцев.

Кстати, недавно в производство вернули знаменитый суперкар Ferrari 90-х годов.

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