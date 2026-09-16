В Украине падает спрос на автомобили из США: какие "битки" продолжают покупать (фото)

Украинцы стали покупать меньше авто из США. Наибольшим спросом пользуются подержанные электромобили Tesla.

В августе в Украине прошли первую регистрацию 4,7 тыс. автомобилей из США. Это на 10% меньше, чем в июле, и на 8% меньше, чем в августе прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст импортируемых из Америки автомобилей составляет 5,7 года. Подавляющее большинство из них — так называемые "битки", то есть автомобили, побывавшие в ДТП.

Tesla Model Y — самый популярный автомобиль из США в Украине Фото: Tesla

Почти половина ввезенных автомобилей (46 %) оснащена бензиновыми двигателями, однако электромобили по-прежнему пользуются значительной популярностью — 33 % от общего количества. Доля гибридов составляет 15%, а дизельных моделей и автомобилей с ГБО — по 3%.

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Самые популярные подержанные авто из США в Украине — электромобили Tesla. Их продолжают покупать даже после отмены льгот при растаможивании. Также пользуются спросом компактные бензиновые кроссоверы.

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Самые популярные авто из США в Украине в августе 2026 года:

Tesla Model Y — 484 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 471 шт. Ford Escape — 408 шт. BMW X3 — 306 шт. Nissan Rogue — 266 шт.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных подержанных автомобилях в Украине.

Кроме того, мы писали, что на продажу выставили разорванный пополам "биток" Tesla.