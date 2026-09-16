В Україні падає попит на авто зі США: які "битки" продовжують купувати (фото)

Українці стали купувати менше авто зі США. Найбільший попит мають вживані електромобілі Tesla.

За серпень в Україні першу реєстрацію пройшли 4,7 тис. авто зі США. Це на 10% менше, аніж у липні та на 8% менше, ніж за серпень минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Середній вік імпортованих авто з Америки становить 5,7 року. Переважна більшість із них — так звані "битки", тобто автомобілі після ДТП.

Tesla Model Y — найпопулярніше авто зі США в Україні Фото: Tesla

Майже половина завезених машин (46%) оснащені бензиновими двигунами, проте й електрокари залишаються доволі популярними — 33% від загальної кількості. Частка гібридів становить 15%, а дизельних моделей і авто з ГБО — по 3%.

Найпопулярніші вживані авто зі США в Україні — електромобілі Tesla. Їх продовжують купувати навіть після скасування пільг при розмитненні. Також попит мають бензинові компактні кросовери.

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Найпопулярніші авто зі США в Україні за серпень 2026 року:

Tesla Model Y — 484 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 — 471 од. Ford Escape — 408 од. BMW X3 — 306 од. Nissan Rogue — 266 од.

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